В Роскосмосе сегодня утвердят облик сверхтяжелой ракеты, которая должна полететь к Луне
На рассмотрение представлено четыре варианта.
Научно-технический совет Роскосмоса должен определить, по какому пути страна пойдет в освоении Луны. На позапрошлой неделе комиссия уже отсеяла часть вариантов, оставив в своеобразном «шорт-листе» лишь четырех кандидатов. Приоритетными, по данным источника РИА Новости, являются только два из них – это проекты корпораций «Энергия» и «Прогресс». Одни предлагают компоновку с пятью боковыми блоками на одном центральном – все на базе ракеты «Союз-5»; другие же в качестве основного двигателя хотят использовать РД-180, окружив его при этом шестью боковыми «Союзами». Кроме того, эксперты рассмотрят вариант с твердотопливными ускорителями, ранее в советской и российской космонавтике не использовавшимися. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено к следующей весне, а эскизный проект, по плану, увидит свет уже в ноябре.
Первый запуск сверхтяжелой российской ракеты к Луне намечен на 2028 год.
Комментарии13
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ze_danil 19 декабря 2018 | 06:20
обряд из карго-культа
все собравшиеся точно знают что никакой ракеты не будет, но всё равно станут имитировать бурную деятельность
kottigr1 19 декабря 2018 | 06:24
ze_danil: У России - свой путь и поэтому внешне ракета должна быть квадратной и большой.. Только так и никак иначе. Пусть все завидуют !
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:29
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vlad5522 19 декабря 2018 | 06:22
Опять мультики, опять картинки. Это максимум на что способен сегодня Роскосмос. И не только он....
putn_pnh 19 декабря 2018 | 06:23
Прежде всего должен быть моральным.
apontiy 19 декабря 2018 | 06:35
putn_pnh: Облик сверхтяжелой лунной ракеты нужно утверждать на съезде Единой России с привлечением РПЦ, ФСО. ФСБ и акадэмика Кадырова!
zkotor 19 декабря 2018 | 06:27
Видимо эти посмешища всё таки прочитали " Незнайка на Луне", оттуда и почерпнули глубокие знания в области ракетостроения
vova6_let 19 декабря 2018 | 06:28
Еще 1 повод для распила денег (так же как и олимпийские объекты, чм, крымский мост-везде огромный распил денег, воровство, невыплаты з/п работникам и пр.), вообщем-это тема для очередного засирания мозгов верующим в святого путина ина самом деле-воровства..
vinokur 19 декабря 2018 | 06:30
Первый запуск сверхтяжелой российской ракеты к Луне намечен на 2028 год.
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Что за? Рогозин обещал через полтора года отправить первого туриста на обратную сторону Луны. Я уже собираться начал.
Да пошел он сам на ту сторону, батутчик хренов.
yralez 19 декабря 2018 | 06:35
4 варианта мультика......и тут бабло срубили.
spravka2004 19 декабря 2018 | 06:35
Ой и ай... Пустите главного клоуна всея Руси в телевизор и он покажет мультик... А так... а так, боюсь конфуз может выйти - поп перепьёт, святую воду разбавят, кадило контрофактное достанется... да мало-ли...космонавтика - чтука тонкая и мелочи в ней важны ;) ну...кроме той, что отрасль померла, образование улюмпировано, а все проекты способны лишь осваивать тырлионы людских денег :) .... всё-таки, мультик был бы дешевле :)
condor00 19 декабря 2018 | 06:37
Раз если дело уже только в облике... Фига; дырка от бублика; ну или, наконец, в виде батута... А на реализацию необходимо срочно поставить Л. Пескову.
payalnick 19 декабря 2018 | 06:48
"В Роскосмосе сегодня утвердят облик..." Луны