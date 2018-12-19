В Роскосмосе сегодня утвердят облик сверхтяжелой ракеты, которая должна полететь к Луне

На рассмотрение представлено четыре варианта.

Научно-технический совет Роскосмоса должен определить, по какому пути страна пойдет в освоении Луны. На позапрошлой неделе комиссия уже отсеяла часть вариантов, оставив в своеобразном «шорт-листе» лишь четырех кандидатов. Приоритетными, по данным источника РИА Новости, являются только два из них – это проекты корпораций «Энергия» и «Прогресс». Одни предлагают компоновку с пятью боковыми блоками на одном центральном – все на базе ракеты «Союз-5»; другие же в качестве основного двигателя хотят использовать РД-180, окружив его при этом шестью боковыми «Союзами». Кроме того, эксперты рассмотрят вариант с твердотопливными ускорителями, ранее в советской и российской космонавтике не использовавшимися. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено к следующей весне, а эскизный проект, по плану, увидит свет уже в ноябре.

Первый запуск сверхтяжелой российской ракеты к Луне намечен на 2028 год.