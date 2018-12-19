Националистка Дина Гарина потребует через суд вернуть её на работу

Девушку, которая работала водителем троллейбуса в Петербурге, уволили из-за рекомендации полиции.

Административный иск Гариной к Росфинмониторингу рассмотрят сегодня в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщает адвокат девушки Виталий Черкасов. Она требует от ведомства вычеркнуть её из списка людей причастных к экстремистской или террористической деятельности. Попала она туда из-за того, что в 2016-м получила условный срок за публикацию «ВКонтакте». Сейчас её судимость погашена. Также в Петербурге Гарина судится с полицией. Именно после бумаги их УМВД Московского района её и лишили работы. Сотрудники органов написали в «Горэлектротранс», что её работа якобы связана с транспортной безопасностью, поэтому допускать девушку до управления троллейбусом нельзя. Защита Гариной настаивает на том, что в соответствующем списке есть шесть видов профессий, на которые нельзя брать человека из «экстремистского» списка. Водителя троллейбуса среди них нет.

Добавим, что в Московском суде Петербурга Гарина также судится с работодателем. Ей предлагали перейти на должность кладовщика, но она отказалась менять работу из-за понижения зарплаты.