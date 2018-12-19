Верховный суд Крыма сегодня рассмотрит жалобу на арест пяти украинских моряков
Они обвиняются в нарушении государственной границы России.
Планировалось, что арест обжалуют не пять моряков, а больше, но некоторые из адвокатов по назначению «повели себя недобросовестно» и не подали жалобы на меру пресечения. Об этом «Коммерсанту» рассказал представитель одного из обвиняемых Николай Полозов. Он пообещал обратиться в адвокатскую палату для применения к этим адвокатам «дисциплинарных мер».
По данным издания, в суд поступили также апелляции на арест офицеров Романа Мокряка и Дениса Гриценко, однако когда они будут просмотрены, пока неизвестно.
Три украинских судна были задержаны патрулем ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября. Суд в Симферополе арестовал 22 задержанных моряков и офицеров СБУ. Им предъявили обвинение в нарушении российской госграницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В конце ноября украинских военных перевели из крымских следственных изоляторов в Москву.
Украинцам грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии4
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:31
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kottigr1 19 декабря 2018 | 06:32
Оккупационный суд в оккупированной стране имитирует бурную деятельность в отношении взятых в заложники..
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 06:43
kottigr1:
назначенные адвокаты из генпрокурватуры РФ
payalnick 19 декабря 2018 | 06:46
То есть. Защита настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест?