В Таганском суде состоится рассмотрение иска РКН о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах ФБК
Сегодня в Таганском суде Москвы состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах Фонда борьбы с коррупцией.
Однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что все требования Роскомнадзора об обработке персональных данных уже выполнены.
Иван Жданов пояснил, что речь идет о проеке «Умное голосование», который открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. 7 декабря сайт проекта был заблокирован. Роскомнадзор просит заблокировать возможные зеркальные копии проекта.
Комментарии6
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rash 19 декабря 2018 | 06:24
Сколько людей работает в отделе по ФБК, думаю не меньше сотни кормится, АП наверняка не скупится.
idris58 19 декабря 2018 | 06:30
Поймал себя на мысли - чем хуже - тем лучше.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 06:32
То есть в ФБК признают что нарушения имели место быть? Хотя признание не царица доказательств в России (на Западе наоборот, там вообще доказывать ничего не надо, достаточно - я твердо уверен и всё), но все же
bazilgu 19 декабря 2018 | 06:44
unprejudiced: И ,видимо, именно поэтому "на западе" оправдательных приговоров 20%, а в России 0.2%.
unprejudiced 19 декабря 2018 | 06:50
bazilgu: потому что запад загнивает, любой оправдательный приговор - это плохая работа следственных органов. В России следствие доводит до суда только те дела где все четко доказано, за крайне редким исключением
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 06:32
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