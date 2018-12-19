В Таганском суде состоится рассмотрение иска РКН о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах ФБК

Сегодня в Таганском суде Москвы состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах Фонда борьбы с коррупцией.

Однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что все требования Роскомнадзора об обработке персональных данных уже выполнены.

Иван Жданов пояснил, что речь идет о проеке «Умное голосование», который открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. 7 декабря сайт проекта был заблокирован. Роскомнадзор просит заблокировать возможные зеркальные копии проекта.