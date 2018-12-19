Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине в $3,9 млрд на 14 месяцев.
Как сообщил у себя в ФБ президент Украины Петр Порошенко, первый транш на $1,4 млрд поступит в ближайшее время. В Нацбанке Украины рассчитывают получить эти средства до 25 декабря.
Комментарии2
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region62 19 декабря 2018 | 05:24
Петро Олексеич подсчитывает гешефт.....у каждого украинца целых 2 почки.)
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.