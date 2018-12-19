Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие
По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России. (Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов). Как пишут «Ведомости», доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ze_danil 19 декабря 2018 | 05:20
доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%
__________________________
чо та я не видел этих сохраняльщиков в 91 годе
silicon 19 декабря 2018 | 05:31
ze_danil:
Дебилы размножаются прямо в телевизоре.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.