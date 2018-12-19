Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие

По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России. (Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов). Как пишут «Ведомости», доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%.