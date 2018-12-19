Эксперты РАНХиГС усомнились в бурном росте сельского хозяйства в России.
В докладе специалистов академии утверждается, что данные Росстата на 30% являются «приписками» и ошибками статистики. В декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» аналитики отмечают, что более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах, на деле никогда не существовали. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше декларируемого более, чем на полтриллиона рублей.
Комментарии3
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dominator13 19 декабря 2018 | 05:25
А то.за хищение соц собственности расстреляли бы все ветви власти начиная от президента и кончая захолустными депутатишками, всех министров всех силовиков и пр пр пр.
Как тут по Советам скучать не будешь?
s011ma 19 декабря 2018 | 05:39
Снилось мне, что впервые за много лет
Счастье почему- то улыбнулось мне.
Призрачное счастье в суматохе лет.
Жаль, что это только снилось мне
horseraddish 19 декабря 2018 | 05:40
В сталинское время таких сомневающихся поставили бы к стенке. В современной РФ все более гуманно- если и возбудят дело, то по административной статье или несерьзной уголовной.