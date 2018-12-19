Эксперты РАНХиГС усомнились в бурном росте сельского хозяйства в России.

В докладе специалистов академии утверждается, что данные Росстата на 30% являются «приписками» и ошибками статистики. В декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» аналитики отмечают, что более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах, на деле никогда не существовали. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше декларируемого более, чем на полтриллиона рублей.