ЕСПЧ коммуницировал жалобу бывших заключенных ярославской ИК №1.

Руслан Вахапов, Иван Непомнящих и Евгений Макаров жаловались на пытки. Как сообщил фонд «Общественный вердикт», жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке. ЕСПЧ направил российскому правительству вопросы по существу дела. Заявителей избили в колонии в апреле 2017 года. Летом Макарова снова пытали, «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись пыток, сделанную на видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.