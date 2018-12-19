ЕСПЧ коммуницировал жалобу бывших заключенных ярославской ИК №1.
Руслан Вахапов, Иван Непомнящих и Евгений Макаров жаловались на пытки. Как сообщил фонд «Общественный вердикт», жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке. ЕСПЧ направил российскому правительству вопросы по существу дела. Заявителей избили в колонии в апреле 2017 года. Летом Макарова снова пытали, «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись пыток, сделанную на видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.
Комментарии1
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