Суд в Москве сегодня продолжит слушания по блокировке одного из интернет-ресурсов Навального.
Роскомназор просит суд заблокировать сайт «Умного голосования», т.к., по мнению ведомства, он нарушает правила хранения персональных данных.
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Роскомназор просит суд заблокировать сайт «Умного голосования», т.к., по мнению ведомства, он нарушает правила хранения персональных данных.
Комментарии1
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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.