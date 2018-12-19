Аналитики форума в Давосе прогнозируют наступление гендерного равенство в мире через 108 лет.
При этом на ликвидацию разрыва в трудовых правах они отводят 202 года. В ежегодном докладе Global Gender Gap 2018 проанализирована ситуация в 149 странах. В общем рейтинге Россия находится на 75-м месте, на первом — Исландия.
Комментарии1
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