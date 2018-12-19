Британские власти будут держать наготове 3,5 тыс. военных на случай «жесткого» Brexit.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, эти силы будут готовы оказать поддержку любому правительственному ведомству при любых непредвиденных обстоятельствах. Правительство рекомендует представителям бизнеса провести аналогичную подготовку и принять собственные планы на случай выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.
Комментарии1
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