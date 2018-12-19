Число жертв от применения огнестрельного оружия в США в 2017 году достигло максимума за последние 50 лет.
Такие оценки дает «Нью-Йорк таймс». Как отмечает издание, в 2017 году от огнестрельного оружия погибли почти 39800 человек. Таким образом, из 100 тыс. человек в США 12 погибают вследствие применения огнестрельного оружия.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.