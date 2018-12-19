Президент США решил закрыть благотворительный фонд Trump Foundation.
В июне против этого фонда выступила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Как передает ИФ, теперь фонд будет распущен, а его активы под надзором Андервуд переведут в другие благотворительные организации. Андервуд назвала Trump Foundation «образцом беззакония» и «чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы Трампа». Генпрокурор намерена добиться от фонда выплаты миллионных штрафов и возмещения убытков.
Комментарии3
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koshkaedu 19 декабря 2018 | 04:25
А о фонде Клинтонов с зарплатами 400 000 долларов и урановым проектом она скажет: "Образец благочестия и созидания"/ Такие судьи от Дем партии.
terens 19 декабря 2018 | 04:40
koshkaedu: да под любой фонд копни и будет то же самое. достойные люди создают их исключительно для узаконивания и отмывания средств. я не видел никогда чтобы фонды реально кому-то помогли. это чисто для своих.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.