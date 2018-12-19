Судья округа Колумбия отложил вынесение приговора Майклу Флинну.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.