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04:06, 19 декабря 2018

Судья округа Колумбия отложил вынесение приговора Майклу Флинну.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал суду не наказывать бывшего советника президента Трампа лишением свободы. Сторона обвинения заявила, что Флинн предоставил следствию ценную информацию о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Комментарии

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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:40


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