Инвалид – колясочник из  С-Петербурга Никита Сорокин объявил голодовку.

Накануне он провел одиночный пикет у здания городской администрации. Как передает «Дождь», Сорокин намерен привлечь внимание к проблеме адаптации людей с ограниченными возможностями к общественной среде. Активист уверен, что из-за равнодушия чиновников инвалиды не могут жить полноценной жизнью. По его данным, в Санкт-Петербурге на обустройство доступной для инвалидов среды было выделено 2,5 миллиона рублей, но результаты обустройства оставляют желать лучшего.