Инвалид – колясочник из С-Петербурга Никита Сорокин объявил голодовку.
Накануне он провел одиночный пикет у здания городской администрации. Как передает «Дождь», Сорокин намерен привлечь внимание к проблеме адаптации людей с ограниченными возможностями к общественной среде. Активист уверен, что из-за равнодушия чиновников инвалиды не могут жить полноценной жизнью. По его данным, в Санкт-Петербурге на обустройство доступной для инвалидов среды было выделено 2,5 миллиона рублей, но результаты обустройства оставляют желать лучшего.
Комментарии1
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