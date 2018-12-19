Россияне за последнее пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам.

Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. В целом ряде сфер число респондентов, более терпимо относящихся к присутствию мигрантов выросло на 12-15, а порой на 25-30 проц. Между тем, в антирейтинге оказались представители Таджикистана (15%), Узбекистана (14%), Украины (13%), США (11%) и Китай (9%).