Россияне за последнее пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам.
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. В целом ряде сфер число респондентов, более терпимо относящихся к присутствию мигрантов выросло на 12-15, а порой на 25-30 проц. Между тем, в антирейтинге оказались представители Таджикистана (15%), Узбекистана (14%), Украины (13%), США (11%) и Китай (9%).
Комментарии3
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dominator13 19 декабря 2018 | 05:15
Ржу над желающими из США жить в России.
Мигранты забирают наши рабочие места.занимают целые ниши в экономике РФ вытеснив оттуда русских.и выводят российские деньги ха границу.наводнили нашу страну преступностью, проституцией, наркотой, туберкулезом и спидом.дефтеритом и пр.забытыми болезнями.
Здоровые славяне в этой стране не нужны.только они могут раздавить этот режим.поэтому страну заполняют всеми иноверцами и пр сбродом.Сколько русских осталось в России.миллионов 80 наверное?Не знаю.это надо быть конченным дебилом и дегенератом, что бы даже спокойно смотреть на этот шабаш заполнения нашей страны иноверцами-мигрантами.так где ВЦИОМ насосал такие проценты любви россиян к мигрантам.Лично я против того .что бы их пускали в мою страну даже транзитом.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 05:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
cromwel 19 декабря 2018 | 05:33
Враньё и чушь собачья