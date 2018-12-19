Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие.
По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России. (Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов). Как пишут «Ведомости», доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%. Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут.
Комментарии6
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gena462 19 декабря 2018 | 03:16
"однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут." - результат чистейшей пропаганды, как могут тосковать по чем-то люди, даже не видели это?
waffenukrop 19 декабря 2018 | 03:16
да и хрен с ними. пусть передохнут в этой любви к совку.
salut__521 19 декабря 2018 | 03:36
Тосковать по отсутствию всего необходимого для нормальной жизни, в т.ч. для похода в сортир с дыркой на обоср...х досках, может только или идиот-коммунист, или лопух-ностальгист...
ostapba 19 декабря 2018 | 03:41
Любопытно только одно..
Готовы ли они отменить свое же, всенародно принятое российское решение, и приведшее к развалу своего СССР??
Какое такое решение Сьезда Народных Депутатов РСФСР??
Ха!
То самое..самое "фатальное".!
Верховенство Законов РСФСР над законами СССР.
Принятое под долгие, непрекращающиеся аплодисменты, переходящие в овации..
Даже....
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 03:48
Ничего удивительного, многие не могут жить без цепей и скотского стойла!
timber_head 19 декабря 2018 | 03:58
"По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России."
Особенно эти 66% забавны в контексте того, что по данным Росстата население России старше 40 лет (т.е. те, кто хоть что-то помнит о СССР) составляет всего около 49% от общей численности, а старше 50 лет (т.е. тех кто успел хлебнуть СССР поработав в нем) составляет около 35%. Тоскуют, говорите? "То что было не со мной - помню".