Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие.

По данным Левада-центра, сожалеют о распаде Советского Союза около 66% жителей России. (Максимум был установлен в 2000 году, когда об этом заявили 75% респондентов). Как пишут «Ведомости», доля тех, кто считает, что СССР можно было сохранить составила 60%. Большинство опрошенных, тоскующих по СССР, составляют люди старше 55 лет, однако и среди молодежи 18–24 лет такие настроения растут.