Эксперты РАНХиГС усомнились в бурном росте сельского хозяйства в России.
В докладе специалистов академии утверждается, что данные Росстата на 30% являются «приписками» и ошибками статистики. В декабрьском «Мониторинге экономической ситуации» аналитики отмечают, что более 10 миллионов тонн сельхозпродукции — от мяса и молока до овощей и фруктов, — которые упоминались в официальных отчетах, на деле никогда не существовали. В денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше декларируемого более, чем на полтриллиона рублей.
Комментарии5
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sparky 19 декабря 2018 | 03:41
Посчитали прослезились.
vadimp 19 декабря 2018 | 03:44
"В докладе специалистов академии утверждается, что данные Росстата ..."
И на кой мне Росстат, когда есть цены в магазине и мой исхудавший кошелек?
Когда картошка дороже бананов - мне никаких академиков не надо ...
alger 19 декабря 2018 | 03:52
vadimp: как не надо, а кто же обоснует что картошка гораздо полезнее бананов.
и если бы обезьяа не была такой тупой то давно жрала бы картошку , а не бананы
нет без академиков, никак......
ostapba 19 декабря 2018 | 03:54
Просто одни и те же показатели проходят по двум ведомствам..
По строительному и по пищевому..
....
К примеру молоко. Оно от коровы?? Или от мела??
Сыр..
Колбаса..
Творог..
И т.д. даже..
salut__521 19 декабря 2018 | 03:59
Мыльный ткачёвский сельхозпузырь...