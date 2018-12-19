Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, включая Telegram.
По сведениям BBC, к началу 2019 года должны завершиться испытания наиболее эффективного оборудования на основе технологии DPI. Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей.
Комментарии3
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chernyij 19 декабря 2018 | 03:30
Низя
vadimp 19 декабря 2018 | 03:39
При Совке по всей стране "глушилки" стояли - "голоса" глушили. Прошло 30 лет - опять та же песня! :)
Забавные эти КГБшники - если уж Совку это ни чуть не помогло, с чего бы нынешней "России" поможет?
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 03:51
Щит и меч совершенствуются одновременно !