Суд в Москве сегодня продолжит слушания по блокировке одного из интернет-ресурсов Навального.
Роскомназор просит суд заблокировать сайт «Умного голосования», т.к., по мнению ведомства, он нарушает правила хранения персональных данных.
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Роскомназор просит суд заблокировать сайт «Умного голосования», т.к., по мнению ведомства, он нарушает правила хранения персональных данных.
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