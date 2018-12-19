В США официально созданы космические войска.
Подпись под соответствующим указом поставил президент Дональд Трамп. Как передает The Associated Press, новый род войск призван совершенствовать координацию операций в околоземном пространстве и противостоять «угрозам» от Китая и России в космосе. Формирование нового рода войск из 5 тыс. военнослужащих завершится через год.
Комментарии1
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begly_ 19 декабря 2018 | 02:47
Заметьте, космические войска США, не воздушно-космические, как у России. Россия пока не шмогла преодолеть гравитацию и оторваться от Земли в области таких родов войск, как космические.
Слава Америке., героям слава!