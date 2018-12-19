Экс-замглавы российского «Военторга» Леонид Тейф оставлен в США под стражей.

Он и его сообщники обвиняются в отмывании 150 миллионов долларов. Суд Северной Каролины принял во внимание наличие значительных улик против Тейфа и большой срок заключения, который ему грозит. Жена экс-главы «Военторга» Татьяна Тейф выпущена до суда под залог. Тейф был арестован 6 декабря и содержится в тюрьме округа Уэйк. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.