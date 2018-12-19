Дональд Трамп пролил на год действие санкций против Артема Чайки в рамках «акта Магнитского».
По мнению властей США, сын Генпрокурора России пользовался служебным положением отца для получения госконтрактов и мог оказывать давление на конкурентов. В декабре 2015 года ФБК опубликовал расследование, согласно которому Артем Чайка и его брат Игорь могли быть причастными к рейдерскому захвату бизнеса. ФБК также обнаружил в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки, причем имена владельцев были зашифрованы.
Комментарии2
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emma17 19 декабря 2018 | 02:37
Как долго еще можно ЛИТЬ и ПРОЛИВАТЬ??????
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 02:57
Сын генпрокурора рф Талантище!Да и сам Чайка -отец просто звезда при воровской власти !