Администрация США еще не определилась, каким будет второй пакет санкций против РФ по делу Скрипалей.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга. По его словам, вопрос еще рассматривается, и в Белом доме хотят
«решить его правильно».
Комментарии1
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opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 02:43
А наши госпропагандоны до сих пор утверждают, что дело Скрипалей не более чем выдумка спецслужб Великобритании с подачи америкосов!