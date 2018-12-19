Совет директоров МВФ одобрил кредит Украине в $3,9 млрд на 14 месяцев.
Как сообщил у себя в ФБ президент Украины Петр Порошенко, первый транш на $1,4 млрд поступит в ближайшее время. В Нацбанке Украины рассчитывают получить эти средства до 25 декабря.
Комментарии7
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kisa2000 19 декабря 2018 | 02:27
а через 14 месяцев все надо будет отдать и опять будет очередной иск к России.
opiatnovyi63 19 декабря 2018 | 03:59
kisa2000: Наши госпропагандоны от власти и при власти ежедневно проливает слезы о разрухе и крахе экономики Украины! А Украина продолжает жить и развиваться, как бы не вышло так,что Россия окажется у разбитого корыта!
valera8811 19 декабря 2018 | 02:53
Неужели никак Россия не может понять - что Европа будет помогать Украине до победы.
n_eke_name 19 декабря 2018 | 03:32
valera8811: До победы над экономикой Украины?
azt 19 декабря 2018 | 03:57
valera8811: Кредит какбэ нужно отдавать, с процентами..
za_stalina 19 декабря 2018 | 02:58
Украина добилась скандинавском социализма. Страна богатеет и вооружается. Мы же получили повышение налогов и цен. Так ведь и работать украинцам скоро не нужно будет знай себе получай доллары с запада.
n_eke_name 19 декабря 2018 | 03:35
za_stalina:
"Украина добилась скандинавском социализма. Страна богатеет и вооружается. Мы же получили повышение налогов и цен. Так ведь и работать украинцам скоро не нужно будет знай себе получай доллары с запада."
Сарказм?