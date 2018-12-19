Нефтяные цены падают второй день подряд, больше всего дешевеет WTI – до $46.
По состоянию на вчерашний вечер, котировки WTI снизились почти на 8%. Brent торгуется на отметке около $56. Вчерашнее падение этой марки составило около 6 проц.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По состоянию на вчерашний вечер, котировки WTI снизились почти на 8%. Brent торгуется на отметке около $56. Вчерашнее падение этой марки составило около 6 проц.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
turrinn 19 декабря 2018 | 01:18
наконец-то, соляра в России подешевеет.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 01:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alex362 19 декабря 2018 | 01:36
turrinn: Ага, уже! Ввиду падения доходов нефтепроизводителей, цены на керасин пойдут вверх. Вот она, прелесть экономики бензоколонки!
turrinn 19 декабря 2018 | 01:40
alex362:
терпеливый народ достался вовану. повезло.
падение в рай будет громким. да.
pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 01:22
пора-пора уже вотчину плешивого кащея фейсом об асфальт. А то у них скрепы с духовностью разбухли до невозможности.
sokal123 19 декабря 2018 | 01:45
pyco__mypucmo: Бензин будет дорожать ,как пить дать.
monik_7 19 декабря 2018 | 01:46
sokal123: и пить будет дорожать