Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, о намерении уйти в отставку.
Соответствующее прошение уже подано королю бельгийцев Филиппу. Сам монарх решения пока не принял. Свое заявление Шарь Мишель сделал сразу после того, как фламандские и франкоязычные социалисты, а также «зеленые», внесли предложение о вотуме доверия правительству. Правительственный кризис в Бельгии разразился после распада правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.
Комментарии1
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