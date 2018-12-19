США «по двусторонним каналам» подтвердили намерение выйти из договора РСМД.

Об этом Ъ заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, американское решение окончательное и не является приглашением к диалогу. Накануне Владимир Путин назвал «односторонним» разоружение СССР после подписания договора об уничтожении РСМД наземного базирования. Бывший президент СССР Михаил Горбачев после этого заявил, что Путина «неправильно проинформировали».