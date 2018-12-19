Роскомнадзор пригрозил штрафом Facebook и Twitter в случае отказа перенести базы данных в Россию.

Как передает ТАСС, на ответ у американских компаний есть месяц — до 17 января. После этого ведомство будет возбуждать административное дело. При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что о блокировке Facebook и Google речи пока не идет. Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с запрещенной информацией.