Роскомнадзор пригрозил штрафом Facebook и Twitter в случае отказа перенести базы данных в Россию.
Как передает ТАСС, на ответ у американских компаний есть месяц — до 17 января. После этого ведомство будет возбуждать административное дело. При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что о блокировке Facebook и Google речи пока не идет. Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ удалять из поисковой выдачи ссылки на сайты с запрещенной информацией.
Комментарии6
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putn_pnh 19 декабря 2018 | 01:22
Дядя Жаров, вспомни, что у батьки Махно на тачанках было написано!
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 01:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
stopkran1969 19 декабря 2018 | 01:37
Прощай, тырнет! Прощайте, болотные жители! Письков вам все расскажет
in_cat_we_trust 19 декабря 2018 | 01:57
stopkran1969: писькова должно размазать по асфальту вместе с зубной эмалью
in_cat_we_trust 19 декабря 2018 | 01:55
С какогт мерепугу какие-то татупеды и ботоксный самозванец за мпня решают, где мне и мои контрагентам хранить мои персональные данные??? Не можете с цивилизованным миром наладить отношения - пшли вон! Я вас не выбирал, за час не голосовал. На выборы всегда ходил и голосовал жа тех, кто действительно патриот России и это точно не вы. А из моих знакомых за вас - путина и едросов голосовали бестолковые и забитые - я их лично знаю. Даже баранку крутить нужно учиться и экзамены сдавать, а на выборы - страной управлять гоните безграмотных запуганных и обманутых . Они и своей жизнью-то не могут управлять, не то, что страной
vadimp 19 декабря 2018 | 02:09
Господи! И когда же этот дурдом закроют?