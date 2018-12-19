Минюст внепланово проверит движение «За права человека».
Об этом сообщается в блоге главы организации Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы». До 14 января правозащитники обязаны предоставить министерству солидный пакет документов за 2016-2019 годы, переписку, публикации в СМИ и интернете. За несвоевременное предоставление документов грозит административная ответственность. 77-летний Лев Пономарев отбывает 16-суточный арест за репост сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность ареста, та нарушений не нашла.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 01:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sokal123 19 декабря 2018 | 01:51
Что бы не было никаких прав . А то еще будут ...
in_cat_we_trust 19 декабря 2018 | 02:01
А когда проверят госдуму с совфедом, администрацию предидента, прокуратуру, сам минюст? Там вообще права человека россиянского когда начнут соблюдать?