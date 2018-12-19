В Роскосмосе сегодня утвердят облик сверхтяжелой ракеты, которая должна полететь к Луне
На рассмотрение представлено четыре варианта.
Научно-технический совет Роскосмоса должен определить, по какому пути страна пойдет в освоении Луны. На позапрошлой неделе комиссия уже отсеяла часть вариантов, оставив в своеобразном «шорт-листе» лишь четырех кандидатов. Приоритетными, по данным источника РИА Новости, являются только два из них – это проекты корпораций «Энергия» и «Прогресс». Одни предлагают компоновку с пятью боковыми блоками на одном центральном – все на базе ракеты «Союз-5»; другие же в качестве основного двигателя хотят использовать РД-180, окружив его при этом шестью боковыми «Союзами». Кроме того, эксперты рассмотрят вариант с твердотопливными ускорителями, ранее в советской и российской космонавтике не использовавшимися. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено к следующей весне, а эскизный проект, по плану, увидит свет уже в ноябре.
Первый запуск сверхтяжелой российской ракеты к Луне намечен на 2028 год.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 00:08
Облик ракеты должен воспроизводить мужественный профиль нацдилера, а венчать её должен массивный золотой крест с серпом, молотом, щитом и мечом!
vitaly_f22 19 декабря 2018 | 00:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
turrinn 19 декабря 2018 | 00:13
главное, что б рогозин поместился.
ft18 19 декабря 2018 | 00:15
turrinn: Видимо, он будет одновременно и Белкой, и Стрелкой...
koltak76_ 19 декабря 2018 | 00:33
turrinn: главное, что б рогозин поместился..
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Незнайка на Луне, часть 2.
sborisych 19 декабря 2018 | 00:14
mikhail_spb_:
Да не-ет... Наверное и может быть чё-нидь соплами вперёд?
stopkran1969 19 декабря 2018 | 00:19
mikhail_spb_: морда рогози и "оперение" и. опа гундяя.. Можно наоборот, но виолончелей побольше
ft18 19 декабря 2018 | 00:09
Прорисовываются очертания батута?
kokeshi 19 декабря 2018 | 00:13
А кто сдохгнет первым? Ишак или падишах?
stopkran1969 19 декабря 2018 | 00:21
kokeshi: фанеры не хватит
pusin_patriot 19 декабря 2018 | 00:14
"Что нам стоит дом построить? Нарисуем - будем жить?"
endemic 19 декабря 2018 | 00:19
– Полетите вы с крыши на чердак!
– Это вы полетите с крыши на чердак! – ответил Незнайка и пошел собирать резиновый сок.
petrovich_spb 19 декабря 2018 | 00:19
Орлы! С размахом крыльев по 2 км не ошибитесь.
vladimirgornitsky 19 декабря 2018 | 00:30
Совсем обленились. С мультяшек на картинки перешли.
tetriz 19 декабря 2018 | 00:32
А чё только Луну-то?
Размах какой-то карликовый.
Давайте сразу на освоение Центра Галактики списывайте!
Тут 2 профита:
1. Можно спиз... списать больше.
2. Психологический эффект - пиндосы только Марс собираются осваивать, а мы уже вон куда летим.