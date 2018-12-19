Дорогомиловский суд столицы сегодня вынесет приговор водителю, сбившему людей на «Славянском бульваре»
Трагедия, в результате которой погибли четыре человека, произошла около года назад.
Шофера Виктора Тихонова обвиняют по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть людей. В ходе прений сторон прокурор запросил для водителя пять лет колонии-поселения с лишением водительских прав на три года.
Тихонов свою вину не признает. На допросах он заявлял, что причиной трагедии стала неисправность автобуса. По словам шофера, он снял автобус с ручника при движении с остановки, но транспортное средство резко рвануло вперед. Тихонов утверждает, что он давил на тормоз, но это не помогало, ручник также не работал. Водитель добавил, что пытался объехать людей и направить автобус в дальнюю стенку пешеходного перехода, но транспортное средство не слушалось.
Трагедия у метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря прошлого года. Пострадали больше десяти человек, из них четверо погибли на месте.
Ранее водитель извинился перед родственниками погибших в аварии и пожаловался, что не спит ночами.
Комментарии1
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