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00:00, 19 декабря 2018

Сегодня состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах ФБК

Сегодня в Таганском суде Москвы состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о нарушении правил хранения правил персональных данных на сайтах Фонда борьбы с коррупцией.

Однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что все требования Роскомнадзора об обработке персональных данных уже выполнены.

Иван Жданов пояснил, что речь идет о проеке «Умное голосование», который открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. 7 декабря сайт проекта был заблокирован. Роскомнадзор просит заблокировать возможные зеркальные копии проекта.

Комментарии

4

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vitaly_f22 19 декабря 2018 | 00:11


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.










pattrick1 19 декабря 2018 | 00:23

Однако руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что все требования Роскомнадзора об обработке персональных данных уже выполнены...

Что И.Жданов, что А.Навальный, Г.Албуров, Р.Рубанов... все они бессовестные люди, они хрен положили на решения судов, хрен положили на штрафы, на судебных исполнителей. И поэтому, чтобы хоть как-то до них достучаться, чтобы хоть что-то до них дошло, с ними надо разбираться по-мужски, тока не так как хренов каратист Витя Золотов.

pusin_patriot 19 декабря 2018 | 00:28

pattrick1: " они хрен положили на решения судов"
____
"Хрена с два!" (в кавычках цитата Путина из телеэфира, дословно)

И чего это они положили? Они вроде бы последовательно по всем цепочкам отменяют все незаконные решения судов в их сторону добиваясь пересмотра и компенсаций прямого ущерба неправомерных решений российских судов.

pusin_patriot 19 декабря 2018 | 00:20

Вообще-то лично меня несколько смутила такая подробная регистрация, зачем им ФИО там и прочее?

Их задача была всего лишь уведомить, что в вашем округе топить нужно всем вместе за такого-то кандидата.
Т.е. достаточно было бы указать e-mail и улицу-дом.
e-mail под такое дело можно отдельный зарегистрировать которого больше нигде нет и на основном прописать забор с него почты. Т.о. что по событию они просто сделали бы рассылку по e-mail - все вместе голосуем за такого-то, всё.

Зачем им было собирать все данные регистрируемого? Мне лично это не понравилось.
Но идея интересная, поэтому им нужно её максимально упростить.
Буквально город-улица-дом от адреса где будешь голосовать и e-mail - всё.
(Ну поле для ника вымышленного для обращения в письме по рассылке, но и это для решения их задачи лишнее, а скорее просто удобство)

(комментарий скрыт)

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