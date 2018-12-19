Рябков: Вашингтон «по двусторонним каналам» подтвердил намерение выйти из ДРСМД...

Вашингтон «по двусторонним каналам» подтвердил намерение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант». По его словам, это произошло, несмотря на публичные заявления о том, что решение будет зависеть от действий России.

Осенью президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она «многие годы» нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и сказал, что Вашингтон давно должен был разорвать этот договор.