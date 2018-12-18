Создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью года по версии «Форбс»
Список опубликован на сайте издания.
Состояние 74-летнего Лукаса «Форбс» оценил почти в 5,5 млрд долларов. На второй строчке режиссер Стивен Спилберг с капиталом 3 миллиарда 700 миллионов долларов. На третьем месте телеведущая Опра Уинфри с состоянием чуть меньше 3 миллиардов долларов.
Комментарии2
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 23:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 23:21
Не жалко, люди своим трудом и творчеством заработали себе деньги. Я не поклонник их творчества, но они не воровали, не отжимали фирмы, не пользовались платными услугами прокуратуры и МВД, ФСБ, и бесплатными от ФСО.