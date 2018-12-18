Создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью года по версии «Форбс»

Список опубликован на сайте издания.

Состояние 74-летнего Лукаса «Форбс» оценил почти в 5,5 млрд долларов. На второй строчке режиссер Стивен Спилберг с капиталом 3 миллиарда 700 миллионов долларов. На третьем месте телеведущая Опра Уинфри с состоянием чуть меньше 3 миллиардов долларов.