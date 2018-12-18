Зампрокурора Хакасии извинился за незаконное уголовное преследование перед защитницей коренных народов региона Лидией Баиновой. Об этом со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова сообщает сайт Знак.ком. Извинения Андрей Мондохонов принёс от имени государства.

Об уголовном деле Баиновой стало известно в конце июля. ФСБ предъявила ей обвинения в публичных призывах к экстремизму. Поводом стала публикация в соцсети Вконтакте, где Баинова рассказывала о проявлении национализма по отношению к хакасам. Свою вину активистка не признавал. В ноябре уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В начале декабря Баинову исключили из списка экстремистов.