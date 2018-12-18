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23:00, 18 декабря 2018

Зампрокурора Хакасии извинился за незаконное уголовное преследование перед защитницей коренных народов региона

Зампрокурора Хакасии извинился за незаконное уголовное преследование перед защитницей коренных народов региона Лидией Баиновой. Об этом со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова сообщает сайт Знак.ком. Извинения Андрей Мондохонов принёс от имени государства.
Об уголовном деле Баиновой стало известно в конце июля. ФСБ предъявила ей обвинения в публичных призывах к экстремизму. Поводом стала публикация в соцсети Вконтакте, где Баинова рассказывала о проявлении национализма по отношению к хакасам. Свою вину активистка не признавал. В ноябре уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В начале декабря Баинову исключили из списка экстремистов.

Комментарии

7

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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 23:13


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johio 19 декабря 2018 | 00:19

vitaly_f22: Мы Русские собрали эту страну по крупицам. Всяким хакассам надо слушать и учиться уму-разуму. Между прочим Путин русский человек - это уже говорит о многом!!!

vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 23:17

Странно, какая прэлесть на просторах страны. Встречаются ещё экземпляры с зачатками совести и чести среди прокурорских. Что-то в лесу сдохло или он боится за свою жизнь.

neyexo 18 декабря 2018 | 23:52

vladimirbelarus:
просто там новый губернатор, коммунист, его хакасы тоже поддерживали. Хакасы, кстати, очень малочисленный народ и в Хакасии их немного.

konogen 18 декабря 2018 | 23:34

А как насчёт уголовного преследования людёв, которые шили белониточное дело? А то ведь полдела - это вообще НИЧТО! Нужен серьёзный пример:так нельзя - будет ва-ва.

prostovanya 18 декабря 2018 | 23:40

Ну, хоть кого-то...

mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 00:10


Забавно: незаконное уголовное преследование устроили чекисты, а извинялся за них зам руководителя другого ведомства.
Кстати, почему он извинялся от имени всей страны?

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