ЕСПЧ принял жалобу на пытки в ярославской колонии

Ее подали Иван Непомнящих, Евгений Макаров и Руслан Вахапов, отбывавшие наказание в исправительном учреждении. Бывшие заключенные пожаловались на нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и о праве на эффективную правовую защиту.

О пытках в ярославской колонии стало известно минувшим летом.