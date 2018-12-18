Белый дом объявил об участии Дональда Трампа в предстоящем экономическом форуме в Давосе
Он пройдёт в двадцатых числах января. Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Что же касается российского президента, он не посещал форум с 2009 года. По данным пресс-секретаря Владимира Путина, в этот раз мероприятие также не совпадает с графиком российского лидера. Однако в Давос собираются бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин, сообщили в Минэкономразвития. Ранее организаторы форума называли их участие «нежелательным» из-за американских санкций. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что присутствие бизнесменов на форуме потребует соблюдения некоторых «технических условий», которые будут связаны со встречами с представителями американского бизнеса.
Комментарии8
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kottigr1 18 декабря 2018 | 23:06
Путин уже гладит шнурки ? Вдруг Трамп в этот раз не пошлет..
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 23:13
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palm_coast 18 декабря 2018 | 23:18
kottigr1:
Если пошлет, то это будет объявлено, как поговорили. А вот если мимо пройдет и не заметит..
hohlomor_ce_garno 18 декабря 2018 | 23:27
kottigr1: Некогда Путину по форумам ездить , свиномордор войну России обьявил , вот он и сидит склонившись над картами в Генштабе ! Поговаривают что боевые томосеки ужо в биноклю Кремль видят ,но разве в России об этом расскажут !?))))
palm_coast 18 декабря 2018 | 23:09
Ну а кто же еще должен быть в Давосе, как не успешный бизнесмен, заработавший свои миллиарды трудом и умом, как не Трамп?, Яйцельберги и Дерипасхи?
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 23:28
Дерьмопаске с компанией конечно нужно поехать. Может как-то удастся договориться об ослаблении или отмене столь полезных для них санкций. Но вероятность небольшая, за Трампом внимательно наблюдают и не дадут ему оступиться.
secondvenmud 18 декабря 2018 | 23:52
"Белый дом объявил об участии Дональда Трампа в предстоящем экономическом форуме в Давосе ... По данным пресс-секретаря Владимира Путина, в этот раз мероприятие также не совпадает с графиком российского лидера."
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"Опа, опа, срослась п... и ж... а, этого не может быть - промежуток должен быть"
mikhail_spb_ 18 декабря 2018 | 23:53
Вот, где нацдилер может его подловить!
Появится внезапно на форуме, подойдёт к Трампу, возьмёт его за пуговицу и спросит ласково: "Ты почему уклоняешься от встреч со мной?".