Белый дом объявил об участии Дональда Трампа в предстоящем экономическом форуме в Давосе

Он пройдёт в двадцатых числах января. Американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Что же касается российского президента, он не посещал форум с 2009 года. По данным пресс-секретаря Владимира Путина, в этот раз мероприятие также не совпадает с графиком российского лидера. Однако в Давос собираются бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин, сообщили в Минэкономразвития. Ранее организаторы форума называли их участие «нежелательным» из-за американских санкций. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что присутствие бизнесменов на форуме потребует соблюдения некоторых «технических условий», которые будут связаны со встречами с представителями американского бизнеса.