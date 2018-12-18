Дональд Трамп на год продлил действие прошлогоднего указа о включении в санкционный список сына гепрокурора России

Президент США рассказал об этом в своем письме к Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома. По мнению американских властей, Артём Чайка пользовался служебным положением отца, чтобы получить государственное имущество и контракты, а также мог оказывать давление на конкурентов, отмечает «Новая газета».