Дональд Трамп на год продлил действие прошлогоднего указа о включении в санкционный список сына гепрокурора России
Президент США рассказал об этом в своем письме к Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома. По мнению американских властей, Артём Чайка пользовался служебным положением отца, чтобы получить государственное имущество и контракты, а также мог оказывать давление на конкурентов, отмечает «Новая газета».
Комментарии11
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kottigr1 18 декабря 2018 | 23:03
Если сын сидит на папиных чемоданах с деньгами, то он и за отца отвечает.. Дочери то же не исключения. Даже если они живут в Голландии..
pattrick1 18 декабря 2018 | 23:14
По мнению американских властей, Артём Чайка пользовался служебным положением отца, чтобы получить государственное имущество и контракты...
Явно видно что это решение, принято по аналитической записке (доносе) агента Госдепартамента США Алексея Навального.
pulalala 18 декабря 2018 | 23:24
pattrick1:
будя я чайкой, закатал бы лешика в химкинский асфальт
icomefromsun 18 декабря 2018 | 23:26
pattrick1: Российских не жалко. Вы оставили после себя кругом помойки, нищета, разруха и войны. Все страны Восточной Европы до сих пор не могут оправиться от последствий. Вас будут наказывать
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 23:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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vladimirbelarus 18 декабря 2018 | 23:14
Два толстяка - новая сага о толстяках, которые жрали деньги и толстели. Для похудения им требовалось лечение электричеством, но они не помещались на электрический стул и страдали от отсутствия медицинских услуг. Когда вы уже лопнете?
pulalala 18 декабря 2018 | 23:22
Ваще дед афанарел. На пацана пошел.
Еще чуток - и до Вовкиных дочурок дотянется.
Он ведь такой, шаловливый.....
icomefromsun 18 декабря 2018 | 23:22
рисковый мужчина ))) крыса то в углу и броситься может
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 23:34
Саекции накладывают быстро, а снимают медленно. Так что, быть Чайке под санкциями очень и очень долго. И это хорошо!
lager23 18 декабря 2018 | 23:50
Спасибо Трампу за это!
glock09 19 декабря 2018 | 00:26
Не понял. По каждому фигуранту Трампушка отдельный указ создаёт? И сроком на год? А потом через год продлевает или не продливает? Что за бред?