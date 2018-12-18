Власти Украины предложили ввести новые санкции против россиян...

Ограничения могут затронуть, в частности, людей и компании, связанные с археологическими раскопками в Крыму и с морскими перевозками на полуостров. Кроме того, могут быть введены санкции, связанные с работой предприятия «Крымский титан», — сообщает РБК со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины. В списке фигурируют 23 физических и 14 юридических лиц.