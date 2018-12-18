Власти Украины предложили ввести новые санкции против россиян
Ограничения могут затронуть, в частности, людей и компании, связанные с археологическими раскопками в Крыму и с морскими перевозками на полуостров. Кроме того, могут быть введены санкции, связанные с работой предприятия «Крымский титан», — сообщает РБК со ссылкой на Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины. В списке фигурируют 23 физических и 14 юридических лиц.
Комментарии7
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:43
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pattrick1 18 декабря 2018 | 22:50
Власти Украины предложили ввести новые санкции против россиян...
Украинский анус пытается вилять европейской собакой?
glotov 18 декабря 2018 | 22:57
Перечисленное как-то жидковато выглядит. Примут -себе хуже сделают: контрсанкции почувствительней будут.
entoni 18 декабря 2018 | 23:01
Г-да хохлоскаки, а как в Киев попал муж этой, как ее... Собчачки? У вас же там это... военное положение, и вообще война с Россией идет, и запрещено пускать мужиков до 60, а этот жлоб уже достиг 60-ти? Сам хвастался - типа аншлаг на спектаклях был. Или Виторганы у вас приравнены к малолетним?
fresh_breeze 18 декабря 2018 | 23:53
entoni:
Может, они вопрос на границе задают: "Крым чей?". И в зависимости от ответа принимают решение. ))
entoni 19 декабря 2018 | 00:15
fresh_breeze: Да вроде в в военном положении кастрюлецэевропейцев нет такой оговорки. Хотя... это ж скакуны - из них и не такое выделяется
garry_duval111 18 декабря 2018 | 23:17
Да. Уже давно пора назвать все своими именами.
Эпидемия. Карантин. Санитарный кордон.