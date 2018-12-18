Житель Татарстана подал в суд на главу республики Рустама Минниханова за то, что тот заблокировал его во Вконтакте

Житель Татарстана подал в суд на главу республики Рустама Минниханова за то, что тот заблокировал его в соцсети Вконтакте. Андрей Бояршинов заявил, что теперь не может получать информацию о работе Минниханова и направлять обращения, сообщает телеканал «Дождь». Адвокат активиста Эльза Нисанбекова отметила, что общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться неограниченному кругу людей. Она также добавила, что Бояршинов до того, как был заблокирован, писал в комментариях «об отмене на территории России действия Конституции», и «захвате власти 18 марта».