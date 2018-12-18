Житель Татарстана подал в суд на главу республики Рустама Минниханова за то, что тот заблокировал его во Вконтакте
Житель Татарстана подал в суд на главу республики Рустама Минниханова за то, что тот заблокировал его в соцсети Вконтакте. Андрей Бояршинов заявил, что теперь не может получать информацию о работе Минниханова и направлять обращения, сообщает телеканал «Дождь». Адвокат активиста Эльза Нисанбекова отметила, что общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться неограниченному кругу людей. Она также добавила, что Бояршинов до того, как был заблокирован, писал в комментариях «об отмене на территории России действия Конституции», и «захвате власти 18 марта».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alex6245 18 декабря 2018 | 23:11
Бесстрашие и принципиальность Андрея Бояршинова, одного из самых активных участников " несогласованных" митингов оппозиции В ЦЕНТРЕ (!!!!) Казани ( ситуация для столицы татарского султаната немыслимая ещё 1 год назад) , вызывает заслуженное уважение у его сторонников и ненависть у местных властей , " награждающих" его многочисленными штрафами и длительными арестами. А парень не прогибается! Вот такая замечательная молодёжь в Казани!