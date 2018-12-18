ГД в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги. Организаторам акции за это будет грозить штраф до 50-ти тысяч рублей, обязательные работы или 15 суток ареста. В случае повторного нарушения – штраф до 300 тысяч рублей и до 30-ти суток ареста.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
canes 18 декабря 2018 | 22:42
Не соображают деятели, что и пенсионеров пора включить в группу к детям и подросткам...
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.