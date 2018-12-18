ГД в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги. Организаторам акции за это будет грозить штраф до 50-ти тысяч рублей, обязательные работы или 15 суток ареста. В случае повторного нарушения – штраф до 300 тысяч рублей и до 30-ти суток ареста.