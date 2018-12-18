В Казани школьников, по некоторым данным, заставили участвовать в конкурсе под названием «Роль прокурора в обществе»
Дети пишут сочинения на эту тему, можно также сдать на конкурс фотографию или рисунок, сообщает радио «Свобода». Согласно положению, конкурс проводится с целью развития творческих способностей и «правового и нравственного воспитания у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей: патриотизма, уважения и дружелюбия».
Организатором стала прокуратура Кировского района Казани. Конкурс устроили в преддверии Дня прокуратуры, который отмечается 12 января. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сказали, что он проводится уже в четвёртый раз подряд и участие в нём добровольное. Там также добавили, что это один из способов профилактики нарушений среди несовершеннолетних.
Комментарии5
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liquidsky__ 18 декабря 2018 | 22:36
И?
Можно сделать конкурс «Роль адвоката в обществе» для равновесия.
kryimzdick 18 декабря 2018 | 22:41
Представляю, че они написали и нарисовали бы после истории про "человека, похожего на генерального прокурора"
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:44
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stebinmaku 18 декабря 2018 | 22:46
"Дети пишут сочинения на эту тему, можно также сдать на конкурс фотографию или рисунок,"
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А также можно спеть и записать жалостливую народно-популярную песню типа "Сын прокурора"
sidoroventucascz 18 декабря 2018 | 22:50
Фотографии надо сдавать сразу в фас и в профиль, на фоне измерительной линейки, подшитые белыми нитками. А вообще-то, вся эта затея напоминает мне анекдот про поручика Ржевского. Как он в молодости был членом суда.