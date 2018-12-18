В Казани школьников, по некоторым данным, заставили участвовать в конкурсе под названием «Роль прокурора в обществе»

Дети пишут сочинения на эту тему, можно также сдать на конкурс фотографию или рисунок, сообщает радио «Свобода». Согласно положению, конкурс проводится с целью развития творческих способностей и «правового и нравственного воспитания у подрастающего поколения общечеловеческих ценностей: патриотизма, уважения и дружелюбия».

Организатором стала прокуратура Кировского района Казани. Конкурс устроили в преддверии Дня прокуратуры, который отмечается 12 января. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сказали, что он проводится уже в четвёртый раз подряд и участие в нём добровольное. Там также добавили, что это один из способов профилактики нарушений среди несовершеннолетних.