Премьер Бельгии объявил о готовности уйти в отставку после распада правящей коалиции

С заявлением Шарль Мишель выступил на заседании парламента этим вечером после того, как ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. Премьер сообщил, что принял решение подать в отставку и немедленно отправляется с прошением к королю. Правительственный кризис в Бельгии произошел из-за острыхразногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, в поддержку которого выступал премьер, отмечает агентство ТАСС.