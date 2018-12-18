Премьер Бельгии объявил о готовности уйти в отставку после распада правящей коалиции
С заявлением Шарль Мишель выступил на заседании парламента этим вечером после того, как ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. Премьер сообщил, что принял решение подать в отставку и немедленно отправляется с прошением к королю. Правительственный кризис в Бельгии произошел из-за острыхразногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, в поддержку которого выступал премьер, отмечает агентство ТАСС.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
liquidsky__ 18 декабря 2018 | 22:39
Посыпалась либеральная европейская семейка как карточный домик.
laz89 18 декабря 2018 | 22:42
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют.
- Видишь растущий доллар?
- Нет.
- А он есть!
peresvet73 18 декабря 2018 | 22:43
Слабак! Надо пулемёты поставить на крышах, и расстреливать всех недовольных, во имя Великой Бельгии.
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.