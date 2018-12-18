Президент Владимир Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют. Это была инициатива Банка России. В начале декабря документ одобрила Госдума.

«Эта мера для защиты участников процесса обмена валют», — считает профессор кафедры экономики и финансов Иван Родионов.

Банк России объяснил необходимость принятия поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты.