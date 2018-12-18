Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют. Это была инициатива Банка России. В начале декабря документ одобрила Госдума.
«Эта мера для защиты участников процесса обмена валют», — считает профессор кафедры экономики и финансов Иван Родионов.
Банк России объяснил необходимость принятия поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты.
Комментарии11
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ihor_syvoryj 18 декабря 2018 | 22:10
Пральна! За один доллар дают фунт рубелей!
kottigr1 18 декабря 2018 | 22:12
ihor_syvoryj: В лузерстве Путина виноваты уличные табло ?
omichka 18 декабря 2018 | 22:13
Что к чему...
Вот толку?
fig_vvam_1 18 декабря 2018 | 22:23
omichka: Готовятся к падению рубля. Трехзначные числа все равно на нынешних табло не поместятся.
А четырехзначными не хотят людей пугать.
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 22:14
Тонкий намек на то что ожидается подпрыгивание доллара. И очень высоко и надолго!
rvs_68 18 декабря 2018 | 22:42
seryj_wolk: "Тонкий намек на то что ожидается подпрыгивание доллара. И очень высоко и надолго!"
Да, сейчас табло в основном такой конструкции, когда за доллар (евро) оно показывает двузначную цифру перед запятой, а если курсы шагнут в трехзначную область, необходимо будет многие табло менять, что обратит на факт изменения курса дополнительное ненужное внимание...
"Тонко" работает ЦБ...
И опять "в целях защиты трудового народа", чуть не "по просьбам трудящихся"...
;-!
stebinmaku 18 декабря 2018 | 22:15
Этот быдлячий рудимент "святых 90-х" давно пора убрать. В нормальных странах улицы не пестрят этими табло на каждом перекрёстке и в тёмном переулке..
ramun 18 декабря 2018 | 22:21
Сперва табло,потом собственно и сами валюты.
putin_itogy 18 декабря 2018 | 22:27
Это зашквар...
ты прокололся, оперативник по кличке Моль..
vilingrad 18 декабря 2018 | 22:31
Как все- таки хорошо было при Софье Власовне( в девичестве Советской власти)!
Доллар по 54 копейки(кажется), 98% ватных совков и не видало этих поганых бумажек, в магазинах твердый список товаров по фиксированной цене( через очередь и список короткий, правда), но все были счастливы(почти), и это...седьмое чувство уверенности в завтрашнем дне:)
Зачем совковому быдляку свободы? Зачем патрикам и емелиным разносолы...