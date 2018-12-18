РКН собирается потратить до 20-ти миллиардов рублей на технологию, которая должна позволить заблокировать Телеграм

Роскомнадзор собирается потратить до 20-ти миллиардов рублей на технологию, которая должна позволить заблокировать Телеграм и другие запрещенные сайты и сервисы. Об этом сообщают источники Би-би-си. По их словам, речь идет о внедрении технологии DPI.

«Это бесполезная трата денег», — считает интернет-эксперт Антон Меркуров.

Он отметил, что популярные сервисы становятся все более неуязвимыми для государства.