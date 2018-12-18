РКН собирается потратить до 20-ти миллиардов рублей на технологию, которая должна позволить заблокировать Телеграм
Роскомнадзор собирается потратить до 20-ти миллиардов рублей на технологию, которая должна позволить заблокировать Телеграм и другие запрещенные сайты и сервисы. Об этом сообщают источники Би-би-си. По их словам, речь идет о внедрении технологии DPI.
«Это бесполезная трата денег», — считает интернет-эксперт Антон Меркуров.
Он отметил, что популярные сервисы становятся все более неуязвимыми для государства.
Комментарии16
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aleksandr39 18 декабря 2018 | 22:06
А на лечение больных детей у ДЕБИЛОВ из российского правительства ,как сказал Сережка Лавров , денег нет .
tvitov66 18 декабря 2018 | 22:13
aleksandr39: главное табло инвалюты не показывать гражданам
vsevolodsamara 18 декабря 2018 | 22:16
Почему бесполезная? Для них очень даже. Попилить асегда полезно.
vikwlad 18 декабря 2018 | 22:45
Блокировка "Телеграмм" - золотое дно для чиновников Роскомнадзора.
vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sidoroventucascz 18 декабря 2018 | 22:27
vitaly_f22: Господа модераторы! Забаньте по диапазону IP спамера-мошенника, взявшего себе новый ник и адрес из бездонных ольгинских закромов! И не просите за это миллиард, - вы не Роскомпозор, вам не выдадут. Но это ваша работа, и она уже оплачена. С уважением и наилучшими пожеланиями.
student_ru_ru 18 декабря 2018 | 22:12
Не зря у пенсов деньги отжали. На их же защиту от тлетворного влияния. Падайте на колени, холопы, и благодарите свою крышу!
encopresis 18 декабря 2018 | 22:12
Блокировка интернета это забота о здоровье россиян. Меньше знаешь, крепче спишь! следовательно выше иммунитет, а риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже. 20млрд значительно меньше, чем нужно для модернизации медицины. Так что радуйтесь россияне!
vedma2017 18 декабря 2018 | 22:15
Эх, платили бы за все свои хотелки из своей зряплаты.
seryj_wolk 18 декабря 2018 | 22:26
vedma2017: Смешно наблюдать за потугами этих тупиц!
ramun 18 декабря 2018 | 22:17
Как сильно хочется всем рот заткнуть навсегда.
Или повод пару копеек присвоить.
olegfst 18 декабря 2018 | 22:21
У дебилов ума не хватит
grigorev 18 декабря 2018 | 22:21
Мне пришло заказное письмо из ПФР с требованием оплатить 0,03 рубля пени. ПСО "Казань" должно в налоговую инспекцию 1,96 млрд. рублей. Миниханов пожалел о недополученных 3,5 млрд. рублей за 50% скидку на штрафы ГИБДД. РКН собирается потратить 20 млрд. рублей на блокировку Телеграм. "Денег нет, но вы держитесь"
vanbasten 18 декабря 2018 | 22:25
Деньги то возьмут с неушедших на пенсию , с самозанятых, с парковок.... главное запретить все и вся. Мы за ценой не постоим.
andy66 18 декабря 2018 | 22:33
тюремную решетку всегда строят за счет тех, кто сидит в тюрьме
piter_ug 18 декабря 2018 | 22:35
Нет, ну давайте внесём в это дело элемент ответственности - если до лета Телеграм заблокировать не удастся, то чиновники выплачивают расходы из своих средств, после чего министерство публично разгоняют с трансляцией действа по ящику.