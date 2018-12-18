В московском Геологоразведочном университете провели собрание со студентами после рейда полиции

Ранее сотрудники МВД нашли в общежитии вуза наркотики и оружие.

В ходе рейда полицейские изъяли три травматических пистолета, рассказал исполняющий обязанности ректора Геологоразведочного университета Вадим Косьянов. У кого именно найдено оружие, известно, подчеркнул он. Студентам грозит выселение из общежития, но университет не может принять мер, поскольку не получил документы из полиции. Содержание разговора ректора со студентами приводит телеканал «Дождь».

Что касается изъятия наркотиков, о котором накануне сообщал университет, то претензий к студентам у полиции нет, сообщил Косьянов на встрече с учащимися.

В комиссию по расследованию инцидента войдут представители студенческих землячеств, в том числе ингушского. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Ингушетии при президенте России.

Ранее сообщалось, что в результате рейда полиции было задержано 40 выходцев из республики, а также еще около 20 студентов из других регионов Северного Кавказа. По неподтвержденным данным, причиной визита силовиков в общежитие стала драка между ингушскими студентами и учащимся из Таджикистана.

На встрече руководства Геологоразведочного университета с учащимися также было объявлено о создании дружины в общежитии вуза.