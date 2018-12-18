Минюст решил провести внеплановую проверку движения «За права человека»
Минюст решил провести внеплановую проверку движения «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев. Об этом «Эху Москвы» рассказала эксперт организации Ирина Яценко.
Глава движения Лев Пономарев сейчас находится под арестом из-за обвинений в призывах к участию в несогласованной акции. Он должен выйти на свободу 21-го декабря.
Комментарии10
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 22:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 18 декабря 2018 | 22:08
Минюст решил провести внеплановую проверку движения «За права человека»...
Чего там наверно только нет, от детской порнографии и фасованной на продажу марихуаны, до списков агентов Госдепартамента США и расписок в получении денег, за передачу южной Курильской гряды японцам.
pyco__mypucmo 18 декабря 2018 | 22:17
взрывчатка, памятки террористам... Все же знают, что Пономарёв вдохновитель игила.
victor_xy 18 декабря 2018 | 22:44
pyco__mypucmo: - а ты прав! - зато купленный с потрохами этими детками дьявола пендосиками этот "кровавый режим" вместо пожизненного (за то, на что pyco__mypucmo ты выше справедливо указал ;)), даёт этому упырю уроду лёве ВСЕГО 16 суток в полном комфорте, и даже по просьбе лёвы в некурящей камере!!! - откупили выходит эти поганые пендосики лёву у "кровавого режима"... - спит ЗАКОН в России... - ау-у-у, ЗАКОН!!! - ...и тишина беззакония в ответ, эх...(((
serge_moro 18 декабря 2018 | 22:09
vitaly_f22: Диктатор-садист лично занялся Пономаревым. Проверка организации правозащитника выполняется по приказу диктатора-садиста . Тиран Кремля в пику всем,кто просил за Пономарева , решил с него не слазить до тех пор пока Пономарев не уйдет вслед за Алексеевой. Диктатор-тиран,видит Пономарева только рядом с Алексeeвой,чтобы обезопасить Москву от Парижа.. Париж настолько напугал диктатора,что он впал в истерию,находясь один на один с собой,чтобы никто не увидел. Пономарев для него стал тем главным винтиком,который может запустить механизм развития событий по сценарию Парижа. Путин страшно бoится увидеть Париж и умереть . Поэтому для него лучше,чтобы умер Пономарев ,а он избавился бы от плохих предчувствий парижского кошмара на улицах Москвы
victor_xy 18 декабря 2018 | 22:48
serge_moro: - закопали говоришь вдалеке от России в этом гнезде дьявола пендостане твою алексeeву... - то что далеко это хорошо! - но могли бы закопать и подальше, угу...
em201811 18 декабря 2018 | 22:50
serge_moro:
Это всё Вы прочитали на сайте, с которого «vitaly_f22» вывел кучу денег? Так Вы в доле с этим козлом? Обоих в игнор.
neyexo 18 декабря 2018 | 22:13
кстати, что там с греческими гостиницами?
как сын, стал ли швейцарцем?
пусть расскажут, ведь людям интересно
mas_mas 18 декабря 2018 | 22:14
Ну, вы поняли, что не надо задавать Путину никаких вопросов? Вот никаких. Там, про погоду, про ОДКБ, РВСН, РСМД - это пожалуйста, сколько угодно, а про нас, про людей, не надо! Пусть думает, что нас не существует, и ему легче и нам спокойней.
vanbasten 18 декабря 2018 | 22:22
Шеф проявил сострадание. Мы ж так хотели. Получите!