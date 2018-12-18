Минюст решил провести внеплановую проверку движения «За права человека», которое возглавляет Лев Пономарев. Об этом «Эху Москвы» рассказала эксперт организации Ирина Яценко.

Глава движения Лев Пономарев сейчас находится под арестом из-за обвинений в призывах к участию в несогласованной акции. Он должен выйти на свободу 21-го декабря.