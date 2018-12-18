В Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар

Это произошло в центре города. К участникам подошли полицейские и сказали, что поступила жалоба. После этого двух человек увели в автозак, — сообщает проект «ОВД-инфо». Силовики также заявили, что участники акции Ольга Смирнова и Асан Мумджи ранее привлекались по статье о нарушении правил проведения акций и поэтому якобы не могут проводить одиночные пикеты.