В Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар
Это произошло в центре города. К участникам подошли полицейские и сказали, что поступила жалоба. После этого двух человек увели в автозак, — сообщает проект «ОВД-инфо». Силовики также заявили, что участники акции Ольга Смирнова и Асан Мумджи ранее привлекались по статье о нарушении правил проведения акций и поэтому якобы не могут проводить одиночные пикеты.
Комментарии8
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vitaly_f22 18 декабря 2018 | 21:37
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nikvol 18 декабря 2018 | 21:47
участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар
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А в чем их надо поддерживать?
gregor 18 декабря 2018 | 21:47
В Петербурге задержали участников одиночных пикетов в поддержку крымских татар
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В конституции России ,на которой клялся некто Путин ,который Володя ,так и записано ;-" Задерживать участников одиночных пикетов " .
glotov 18 декабря 2018 | 21:49
Чего ж они в Крым не едут со своими пикетами?
boseal 18 декабря 2018 | 21:52
А что не так с крымскими татарами? Вроде бы чувствуют себя весьма отлично. По крайней мере мне так показалось этим летом во время вояжа по Крыму.
ukrotomos 18 декабря 2018 | 21:56
Крымские татары в Крыму. А эти придурки - питерские татары что ли?
glotov 18 декабря 2018 | 22:09
ukrotomos: Эти придурки, наверняка еще и считают Крым украинским. Так пускай тогда в Киеве пикетирут.
kuchumka 18 декабря 2018 | 22:22
А чего у нас крымских татар как то унижают?