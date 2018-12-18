Горбачев отверг утверждения Путина, что СССР пошел на одностороннее разоружение в рамках договора о ликвидации ракет

Бывший советский лидер Михаил Горбачев отверг утверждения Владимира Путина о том, что Советский Союз пошел на одностороннее разоружение в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В интервью РИА Новости Горбачев сказал, что президента России, по всей вероятности, неправильно проинформировали, и подчеркнул, что, согласно договору, были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских.

Сегодня Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, сказал, что Советский Союз, заключая с США договор о ракетах средней и меньшей дальности, разоружился в одностороннем порядке, и добавил, что непонятно, зачем это сделало руководство страны.