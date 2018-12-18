Горбачев отверг утверждения Путина, что СССР пошел на одностороннее разоружение в рамках договора о ликвидации ракет
Бывший советский лидер Михаил Горбачев отверг утверждения Владимира Путина о том, что Советский Союз пошел на одностороннее разоружение в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В интервью РИА Новости Горбачев сказал, что президента России, по всей вероятности, неправильно проинформировали, и подчеркнул, что, согласно договору, были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских.
Сегодня Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, сказал, что Советский Союз, заключая с США договор о ракетах средней и меньшей дальности, разоружился в одностороннем порядке, и добавил, что непонятно, зачем это сделало руководство страны.
Комментарии49
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nikolaitschi 18 декабря 2018 | 22:26
Что бы ни говорили о Горбачеве, но именно он правильно оценил состояние страны и разоружением спас Россию от излишнего давления и вывел ее разрядкой из-под возможного удара в период, когда она уже лежала на спине. Верю, что он еще будет вписан заглавными буквами в историю страны, если от нее что-нибудь останется посте гешефта сегодняшних.
alex55 18 декабря 2018 | 22:28
Из "23 ступеней вниз" у ВВП осталось 5... Это для тех, кто как историк Марк Ксавинов, верит в мистику цифр... А если поверить в утверждение марксистско- ленинской философии о развитии истории по спирали, находимся мы сейчас аккурат напротив витка 1913 года ... Печально, однако....
canes 18 декабря 2018 | 22:31
"утверждения" этого президента отвергаются каждый день, вот что интересно!
posta2006 18 декабря 2018 | 22:33
Путиным точно манипулируют силовики! Это не личный психоз, это еще хуже.
glebbalbesov 18 декабря 2018 | 22:41
Ахахаха... Местная либерастня опять в ударе.. Ни одна мразота даже подумать не может о том что врать может и Горбачев.... И про разоружение... Назовите количество уничтоженых советских и американских ракет по этому договору.... 1846 комплексов против 846...и для полных дебилов, коих тут толпы речь о ракетах средней дальности, то есть максимум 5000 км... А ну быстренько расстояние от Москвы до Нью-Йорка.... А теперь расстояние от Лондона до Москвы.... Математика 3 класса, чья ракета прилетит раньше.... Горбачев предал свою страну, хорошо если по наивности, но нынешнее проживание оного в Германии говорит что это скорее всего не так. И либерасты местные тоже прикидываются дурачками....
polikarpich 18 декабря 2018 | 22:49
glebbalbesov: Тут у нас на заводе, помнится, таких "спецов", вроде тебя, хоть через одного привлекай за разглашение гостайны. :-)
Количество подлодок и ракет на них знают с точностью до одной штуки. Сильно обижаются, правда, когда им задаёшь вопрос: "Это тебе Шойгу лично каждое утро докладывает?"
sasha2011 18 декабря 2018 | 22:50
/* Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, сказал, что Советский Союз, заключая с США договор о ракетах средней и меньшей дальности, разоружился в одностороннем порядке, и добавил, что непонятно, зачем это сделало руководство страны. */
Не повезло путину - жив Михаил Сергеевич, не даст соврать.
Долгих лет Вам, Михаил Сергеевич, и здоровья покрепче.
И ведь бесится путин, прежде всего, потому, что Горбачёв лишил его тёплого непыльного местечка, согласившись на объединение ФРГ и ГДР.
А на самом деле, он должен Михаилу Сергеевичу руки целовать.
Случись объединение Германии лет на 10 позже - никогда, вы слышите (?) - НИКОГДА не стал бы путин президентом РФ.
Судьба, однако...